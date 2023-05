Da Matera a Torino in difesa dei diritti e dei figli delle coppie omogenitoriali. I dettagli

La consigliera comunale Mimma Carlucci è a Torino, in rappresentanza del sindaco Domenico Bennardi, per la manifestazione organizzata oggi dal Comune piemontese con La Stampa, in difesa dei diritti e dei figli delle coppie omogenitoriali.

Sono presenti in piazza oltre 300 sindaci che, come Bennardi, hanno deciso di assumersi in prima persona la responsabilità di registrare i figli di coppie omogenitoriali, attualmente contra legem.

L’obiettivo di questa provocazione è, infatti, quello di indurre il Parlamento a una decisa inversione di tendenza, per il rispetto dei diritti civili delle coppie omogenitoriali, come già riconosciuto da diversi Paesi europei.

Il momento più rappresentativo della giornata, sarà il suggello al “Patto per i diritti”, documento laico e trasversale, che vuole partire da Torino per coinvolgere tutte le città d’Italia, e sarà la foto finale dei sindaci in fascia tricolore.

Uno scatto a cui si arriverà dopo una mattinata di discussioni e mobilitazione, per chiedere una norma per il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, e l’introduzione del matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni, così come previsto per le coppie eterosessuali.

Da Taranto a Termini Imerese, passando per Matera, tutti gli esponenti politici sono accomunati dalla volontà di cambiare le cose, con tanti testimonial del mondo dello spettacolo.

