Craco: nello straordinario borgo del ‘paese fantasma’ riapre il Parco Museale Scenografico! Ecco le foto

Non solo set cinematografico apprezzato in tutto il mondo, ma anche meta turistica per tanti visitatori.

Dopo oltre due anni di chiusura il Parco Museale Scenografico di Craco riapre le sue porte.

Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“È un momento significativo anche per la Provincia di Matera impegnata a dare voce e supporto ai comuni che la compongono, fra questi lo straordinario borgo del ‘paese fantasma’.

Mi sono congratulato con la comunità di Craco per l’impegno messo in campo nel percorso condiviso che oggi ha portato alla riapertura di un luogo della Basilicata unico e suggestivo.

La gestione del parco è affidata alla cooperativa Oltre l’Arte, realtà apprezzata per l’insieme di valori, fra questi l’ inclusione, che la caratterizzano.

Auguro ai visitatori, lucani e non, una piacevole fruizione di questo luogo straordinario della Basilicata”.

