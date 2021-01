Coronavirus Policoro: tutti negativi gli oltre 500 tamponi effettuati! I dettagli

Proseguono i test rapidi a Policoro (MT) per il mondo della scuola.

L’assessore Prestera informa la cittadinanza:

“Conclusa la terza giornata di screening sulla popolazione scolastica del nostro Comune, anche oggi sono stati processati più di 500 tamponi tutti con ESITO NEGATIVO.

Il rientro a scuola, Lunedì 11 Gennaio 2021, per docenti e alunni della secondaria di primo grado, potrà avvenire in sicurezza.

Effettuati i tamponi anche ad autisti e assistenti del servizio trasporto scolastico.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site sul nostro territorio lo screening sarà programmato secondo le disposizioni regionali di rientro, che si attendono dagli Organi Preposti.

Grazie ai nostri medici volontari, ai soliti ed efficienti 2 operatori Asm, alla Protezione Civile e ai nostri cittadini grandi e piccini per il senso civico dimostrato”.

Nel frattempo, fa ancora sapere l’assessore Prestera, domani sono previsti test antigenici rapidi per il personale docente e non docente e per gli alunni residenti delle classi 1° e 2° di tutti gli Istituti Superiori di Istruzione presenti nel territorio di competenza.

Ecco quanto scrive:

“Si informa che lo screening sarà effettuato nella giornata di domani, Sabato 9 Gennaio 2021, dalle ore 08:30 alle ore 15:00, presso il Palaolimpia (zona Lido).

Lo screening proseguirà per le classi 3°, 4° e 5° Domenica 10 Gennaio 2021, secondo gli stessi orari, presso il Palaolimpia (zona lido).

Saranno ammessi alle operazioni di screening anche gli studenti RESIDENTI nel comune di Policoro (MT) e frequentanti Istituti Superiori fuori sede, secondo il succitato calendario.

Appare opportuno specificare che, per agevolare le operazioni di screening, è necessario diluire l’affluenza degli interessati durante tutto l’arco della mattinata”.

Ecco alcune foto dello screening effettuato:

