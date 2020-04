Coronavirus Matera: multe della Polizia Locale! Portano a spasso il cane lontano da casa e vendono prodotti non di prima necessità

Controlli della Polizia Locale.

Nelle ultime 24 ore, tre multati per aver portato a spasso il cane lontano dall’abitazione, e due esercizi commerciali chiusi.

La Polizia Locale di Matera, al comando del Tenente Giacomo Patierno, ha sanzionato ieri cinque persone e chiuso una media struttura di vendita e un esercizio di vicinato per aver violato gli obblighi imposti dai provvedimenti di contrasto alla diffusione del coronavirus.

In particolare, i titolari degli esercizi commerciali sono stati sanzionati con 400 euro di multa, per aver continuato la vendita di prodotti non di prima necessità, e con la chiusura delle attività per cinque giorni.

La Polizia Locale ha inviato gli atti alla Prefettura per i provvedimenti di competenza che potrebbero anche prevedere l’ulteriore chiusura degli esercizi commerciali fino ad un massimo di 30 giorni.

Tre cittadini sono stati invece multati per aver effettuato spostamenti personali, in compagnia del loro cane, non nei pressi della propria abitazione.

Circa 400 euro la sanzione comminata.

In caso di reiterazione della violazione, per loro, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata.

La quasi totalità degli agenti del Corpo della Polizia Locale sarà impegnata nel fine settimana per verificare il rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

I controlli saranno ulteriormente intensificati nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state 3414 le persone e 3262 i veicoli controllati dalla Polizia Locale.

Sottolinea il Tenente Patierno:

“E’ importante in questo momento continuare a mantenere le distanze sociali e rimanere a casa per non vanificare gli sforzi compiuti ed i risultati finora ottenuti”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)