Coronavirus Italia, 4.168 nuovi positivi: ecco tutti i dati

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 4.168, in diminuzione rispetto ai 5.923 di ieri.

Dall’inizio della pandemia, i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.488.779.

I morti per covid dell’ultima giornata sono stati invece 44, per un totale di 128.795 decessi dall’inizio dell’emergenza.

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 101.341 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 4,1%.

Crescono gli attualmente positivi che sono ora 135.555.

I guariti totali invece salgono a 4.224.429 (+3.505 ).

Attualmente i ricoverati sono 4.413 (174 in più di ieri), di cui 485 nei reparti di terapia intensiva (13 in più di ieri) e 3.928 negli altri reparti (161 in più di ieri). a

