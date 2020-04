Coronavirus: il lucano Francesco come “Eroe in Prima Linea” sulla copertina del “Time”, la rivista più nota al mondo!

Passerà alla storia grazie alla copertina della rivista più nota al mondo.

Si tratta di Francesco Menchise, 42 anni, originario di Genzano di Lucania e anestesista rianimatore al Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Il lucano è diventato il volto dei tanti Heroes of the front lines (eroi in prima linea) che il “Time” (storico settimanale di informazione americano) ha deciso di celebrare per convincere il popolo statunitense a combattere contro il dramma che sta decimando famiglie intere.

“Sbattuto” in faccia al mondo, il suo volto, coperto da mascherina, visiera e altri dispositivi di protezione individuale, colpisce come un pugno allo stomaco, talmente forte da lacerare le coscienze e riempire la ferita di coraggio e perseveranza.

Ringraziamo il “nostro” medico per l’enorme rischio che sta correndo; il miglior modo per farlo è restare a casa, così da mettere al sicuro noi e le persone costrette ad uscire per necessità.

