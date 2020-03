Questa mattina, il premier Giuseppe Conte, nela corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha dichiarato:

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria, 25 miliardi, da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”.

In merito ad una ulteriore stretta che la Lombardia ha fatto sapere di voler chiedere al governo:

“Nessuna chiusura verso misure più restrittive”.