Coronavirus, Brusaferro: “Cosa succederà a Natale dipende dai nostri comportamenti. Ci auguriamo di portare l’Rt sotto 1”

Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha commentato le tante notizie che circolano su cosa avverrà a Natale in questo periodo incerto di Coronavirus.

Come ha spiegato Brusaferro e riportato su La Stampa:

“Ne usciremo perché sarà la scienza a farci uscire, ma quando ne usciremo è ancora presto per dirlo.

Dipenderà dai nostri comportamenti.

L’indice RT oltre a tracciare il trend ci dice anche dove stiamo andando ma più andiamo avanti nel tempo più le proiezioni rischiano di essere instabili.

Quindi cosa succederà a Natale dipenderà molto da come ci comportiamo.

Ci auguriamo che misure adottate e comportamenti facciano in modo che in tutte le parti del paese saremo a Rt sotto 1.

Supereremo questa crisi grazie ai risultati della ricerca scientifica, che tocca tutte le discipline e raggiunge risultati grazie alla dimensione globale, alla condivisione dei dati senza vincoli di confini.

Questa epidemia sta sottoponendo tutti noi, singole società e comunità, a quello che potremmo definire uno stress test, che tocca tutte le dimensioni della nostra vita individuale ed associata la caratteristica di questo stress test anche quella di essere prolungata nel tempo.

Non è stato, e non è, sufficiente aver controllato grazie a un grosso sforzo nazionale la prima fase epidemica, oggi siamo chiamati a un continuo sforzo per controllarne la diffusione per un periodo lungo, per ridurre rapidamente una circolazione molto significativa e diffusa in tutto il Paese e in tutta l’Europa”.

