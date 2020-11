Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, così come si apprende su tg24.sky, raccomanda:

“Trascorrete il Natale solo in compagnia del ‘nucleo familiare più stretto’ “.

Inoltre Boccia ha convocato una riunione in videoconferenza con gli enti locali per oggi pomeriggio e ha annunciato che dal monitoraggio di domani si deciderà in che zona saranno le regioni italiane.a

