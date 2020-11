Buone notizie per Bernalda (MT).

L’Amministrazione comunale comunica alla cittadinanza:

“L’esito dei tamponi effettuati dal Sindaco e dal Vicesindaco è risultato negativo“.

Ricordiamo che entrambi erano in isolamento fiduciario dopo aver deciso di sottoposti volontariamente a tampone, in quanto entrati in contatto con una persona risultata positiva al test.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)