Coronavirus Basilicata, ultimissimo aggiornamento: 955 nuovi positivi di cui 85 a Matera, 77 a Policoro, 15 a Bernalda e 4 a Pisticci! Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 13 GENNAIO 2022

Report dati tamponi processati in data 12 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 549.648

Tamponi molecolari totali negativi n. 500.131

Persone testate n. 275.415

Test antigenici totali 31.424

Tamponi molecolari di giornata n. 2.609

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 985

Tamponi molecolari negativi n. 1.624

RICOVERATI N. 80

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 19

Pneumologia n. 18

Medicina d’Urgenza n. 5

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 9

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 233

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3

Policoro

Ruoti

Ruvo del Monte

POSITIVI TOTALI N. 985

Positivi residenti 955

Positivi residenti provincia di Potenza 659

Positivi residenti provincia di Matera 296

2 Abriola

1 Aliano

8 Anzi

17 Atella (n. 1 domiciliato a San Fele)

9 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano)

2 Banzi

1 Baragiano

1 Barile

11 Bella (n. 1 domiciliato a Potenza)

15 Bernalda (n. 1 domiciliato a Salandra)

2 Brienza

9 Calciano

1 Calvello

1 Calvera

1 Campomaggiore

1 Carbone

40 Castelluccio Inferiore

8 Castelluccio Superiore

4 Castelsaraceno

2 Castronuovo di S. Andrea

4 Colobraro

1 Craco

4 Episcopia

1 Fardella

4 Ferrandina

9 Filiano

3 Forenza

8 Francavilla in Sinni

1 Garaguso

5 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Banzi)

1 Ginestra

17 Grassano

5 Grottole

1 Guardia Perticara

7 Irsina

12 Lagonegro

5 Latronico

13 Laurenzana

73 Lauria (n. 1 domiciliato a Maratea)

23 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

12 Maratea

2 Marsico Nuovo

3 Marsicovetere

85 Matera

20 Melfi

2 Moliterno (n. 1 domiciliato a Melfi)

10 Montalbano Jonico

1 Montemilone

4 Montescaglioso

2 Muro Lucano

15 Nemoli

4 Noepoli

10 Nova Siri

6 Palazzo San Gervasio

7 Pescopagano (n. 1 domiciliato a Rapone)

5 Picerno

2 Pietragalla (n. 1 domiciliato a Avigliano)

1 Pietrapertosa

3 Pignola

4 Pisticci

77 Policoro (n. 1 domiciliato a Chiaromonte, n.1 a Montalbano J., n.2 a Rotondella, n.1 a Tursi, n.1 a Scanzano)

3 Pomarico

73 Potenza (n. 1 domiciliato a Avigliano, n.1 a Rotonda)

11 Rapolla

35 Rionero in Vulture

36 Rivello (n. 1 domiciliato a Lagonegro, n.1 a Potenza)

3 Roccanova

44 Rotonda (n. 3 domiciliati a Viggianello)

5 Ruvo del Monte

1 Salandra

1 San Chirico Nuovo (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 San Fele (n. 1 domiciliato a Atella)

1 San Giorgio Lucano

6 Satriano di Lucania (n. 1 domiciliato a Melfi)

18 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

15 Senise

2 Teana

2 Tito

3 Tolve (n. 1 domiciliato a Oppido Lucano)

13 Trecchina (n. 1 domiciliato a Lauria)

9 Tricarico

8 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

2 Valsinni

20 Venosa

1 Vietri di Potenza

29 Viggianello

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 10

1 Campania (n. 1 domiciliato a Viggianello)

1 Friuli (n. 1 domiciliato a Maratea)

1 Lazio (n. 1 domiciliato a Montalbano J.)

1 Liguria (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Lombardia (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Piemonte (n. 1 domiciliato a Senise, n.1 Tricarico)

3 Puglia (n. 1 domiciliato a Oppido, n.2 a Melfi)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 20

1 Calabria

1 Campania

1 Lazio

1 Lombardia

15 Puglia

1 Toscana

GUARITI TOTALI N. 233

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 220

3 Avigliano

1 Calvello

3 Castelsaraceno

1 Corleto Perticata

14 Ferrandina

1 Forenza

1 Gorgoglione

1 Grassano

2 Grottole

5 Lagonegro

12 Latronico

3 Laurenzana

19 Lauria

10 Lavello

6 Maratea

1 Marsicovetere

30 Matera

2 Melfi

1 Miglionico

3 Moliterno (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Montalbano Jonico

5 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Oliveto Lucano (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Paterno

1 Pietragalla

8 Pignola

1 Pisticci

4 Policoro (n. 1 domiciliato a Matera, n.1 a Scanzano)

1 Pomarico

13 Potenza (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rapolla

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

1 Rotonda

3 Salandra

1 San Chirico Nuovo

3 San Fele

1 San Paolo Albanese

4 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Teana

1 Terranova di Pollino

2 Tito (n. 1 domiciliato a Laurenzana)

1 Tramutola

20 Trecchina

1 Tricarico

3 Tursi

11 Venosa

4 Viggiano (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 8

2 Lazio (n.1 domiciliato a Potenza, n.1 a Venosa)

3 Lombardia (n.1 domiciliato a Trecchina, n.1 a Maratea, n.1 a Venosa)

2 Piemonte (n.1 domiciliato a Lavello, n.1 a Rionero)

1 Puglia (domiciliato a Ripacandida)

Guariti residenti in altra Regione n. 5

1 Emilia Romagna

1 Lombardia

1 Puglia

1 Svizzera

1 Toscana

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 12.476

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 12.396

DECEDUTI RESIDENTI N. 625

GUARITI RESIDENTI N. 32.010a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)