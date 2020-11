Coronavirus Basilicata: sistema sanitario al limite del collasso, si va verso la chiusura di tutte le scuole presenti in regione. I dettagli

Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, al termine di un incontro in videoconferenza con il presidente della Regione e il presidente della Provincia di Potenza:

“CHIESTA LA TEMPORANEA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE

La situazione per l’emergenza Covid-19 è alquanto complessa e delicata, sia per il numero di casi positivi che per le azioni da porre in essere per contenere e fermare il contagio.

Una situazione che sta interessando tutto il territorio regionale così come abbiamo appena discusso in videoconferenza con il Presidente della Regione Bardi, con il Presidente della Provincia di Potenza.

Dall’incontro è emerso che il sistema sanitario è al limite del collasso, che diversi Comuni sono interessati in maniera seria dal propagarsi del virus e che si necessita di azioni condivise e coordinate per la tutela della salute pubblica.

All’incontro erano presenti anche i Sindacati della scuola che in questo momento in diverse realtà sta affrontando casi di positività fra gli insegnanti e, purtroppo, si registrano casi anche nei bambini.

Una situazione questa che desta molta preoccupazione, pertanto è emersa la necessità di chiudere temporaneamente tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti in regione, consapevoli del sacrificio che questa decisione comporta per le famiglie e gli studenti.

Interventi mirati e immediati possono facilitare il ripristino di una condizione di normalità.

Nelle prossime ore con molta probabilità sarà emanata Ordinanza Regionale su questo tema”.

