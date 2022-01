Coronavirus Basilicata, nuovo record di positivi: sfondata quota 1000! Ecco i dati

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 gennaio, sono stati processati 2.927 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1032 (e di questi 984 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

totali positivi Provincia Potenza 741,

totali Provincia Matera 243,

domiciliati 21,

fuori regione 27.

Nella stessa giornata si sono registrate 141 guarigioni, di cui 136 relative a residenti in Basilicata, n. 3 domiciliati e n. 2 fuori regione.

In totale sono 72 le persone ricoverate: 38 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 34 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Da segnalare 2 decessi:

1 del 5 Gennaio 2021 comunicato dall’A.S.P. in soggetto residente a Senise (PZ),

1 (odierno) presso AOR San Carlo Potenza di soggetto residente nel comune di Laurìa.

Al momento, nessun ulteriore decesso segnalato dalle AA.SS. regionali.

