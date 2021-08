Coronavirus Basilicata: 76 nuovi positivi residenti. Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 25 AGOSTO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 24 Agosto 2021

Tamponi molecolari totali 410.802

Tamponi molecolari totali negativi 379.525

Persone testate 226.237

Test antigenici totali 20.856

Tamponi molecolari di giornata 1.494

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 85

Tamponi molecolari negativi 1.409

RICOVERATI 41

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 18

Pneumologia 8

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 10

Pneumologia 5

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 50

POSITIVI TOTALI 85

76 positivi Residenti nei seguenti comuni

4 Atella (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Avigliano

3 Barile

2 Bernalda

1 Cancellara (domiciliato a Potenza)

10 Lauria

1 Lavello

2 Matera

6 Melfi

4 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Pescopagano

7 Pisticci

3 Potenza (n. 1 domiciliato a Cancellara)

1 Rapone (domiciliato a Venosa)

3 Rionero in Vulture

1 Rivello

1 Rotonda

3 Ruvo del Monte

1 San Fele (domiciliato a Filiano)

2 San Martino d’Agri

1 San Mauro Forte

1 Scanzano Jonico

6 Senise (n. 1 domiciliato a Castronuovo di Sant’Andrea)

2 Trecchina

2 Tricarico

2 Tursi

4 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 8

1 Guinea (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

1 Lazio (domiciliato a Senise)

1 Lombardia (domiciliato a Baragiano)

1 Lombardia (domiciliato a Potenza)

1 Piemonte (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Piemonte (domiciliato a Matera)

1 Trentino Alto Adige (domiciliato a Senise)

1 Tunisia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 1

1 Calabria

GUARITI TOTALI 50

Guariti residenti in Regione Basilicata 46

1 Bernalda

1 Corleto Perticara

1 Episcopia

6 Lauria

3 Lavello

4 Maratea

1 Marsico Nuovo

3 Matera

6 Melfi

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Paterno

3 Pescopagano

1 Policoro

1 Potenza

2 Rionero in Vulture

2 Rivello

2 Ruoti

2 Scanzano Jonico

2 Senise

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 3

1 Emilia Romagna (domiciliato a Paterno)

1 Lazio (domiciliato a Maratea)

1 Friuli Venezia Giulia (domiciliato a Pescopagano)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata 1

1 Lazio

CASI ATTUALI RESIDENTI 1.320

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 1.279

DECEDUTI RESIDENTI 575

GUARITI RESIDENTI 26.001a

