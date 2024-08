Complimenti al Comune di Ferrandina che ha ricevuto un importante riconoscimento! I dettagli

È ufficiale, la settimana sportiva insieme al Fiati Festival ed al Majatica Jazz Festival eventi di eccellenza della città di Ferrandina, entrano a far parte del “PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA REGIONE BASILICATA”, un traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale a guida del Sindaco Carmine Lisanti, ma in particolar modo, grazie alla professionalità ed all’esperienza maturata negli anni dall’Assessore allo Sport, Dottoressa Maria Teresa Di Stefano, dall’Assessore Pierluigi Di Biase e da tutto il loro Staff.

La Comunità è orgogliosa del prestigioso titolo acquisito con impegno e sacrificio, grazie al lavoro svolto con competenza e professionalità, elementi indispensabili per raggiungere obbiettivi di elevato valore, non solo sportivo ma soprattutto organizzativo e logistico, dando la giusta importanza ad ogni disciplina con annesse attrazioni di animazione e concerti, a coronamento degli stessi.

Complimenti dunque a chi ha speso impegno, sacrificio e tanto lavoro per il raggiungimento di questo grande titolo onorifico, scrivendo preziose pagine di Storia per questa cittadina divenuta orgoglio Regionale, nella speranza di raggiungerne altri in altri settori, perché sicuri di una potenzialità nascosta e mai rispolverata.