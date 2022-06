“Cittadinanza onoraria alle “ragazze” della PVF e al suo allenatore, persone che hanno contribuito a rendere grande Matera in una stagione d’oro del volley”. I dettagli

“Oggi abbiamo incoronato un sogno, offrire la cittadinanza onoraria alle “ragazze” della PVF e al suo allenatore, persone che hanno contribuito a rendere grande Matera in una stagione d’oro del volley, portando la città sul podio nazionale ed europeo ben prima dei grandi riconoscimenti cittadini”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che prosegue:

“È stata una mattinata emozionante e meravigliosa oltre che per me un onore immenso, ma attenzione non è finita!

Ci vediamo in piazza alle 20:30 per rivivere insieme quei momenti e offrirli a modello e stimolo per i nostri giovani.

Non perdete stasera l’anteprima del film documentario “il settimo giocatore”.

Un grande grazie agli organizzatori e a tutti quelli che hanno permesso che oggi si potesse realizzare questo sogno!”.

