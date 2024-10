Brutto incidente a Policoro: solidarietà dal Presidente della Provincia di Matera alle persone coinvolte. Le sue parole

“Ho appreso con grande apprensione la notizia dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Policoro: per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche e questo ci rincuora ma non deve farci mai abbassare la guardia sulla necessità di garantire la massima sicurezza ai nostri ragazzi dentro e fuori la scuola“.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha commentato quanto avvenuto nella città jonica, aggiungendo:

“Alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie la mia personale solidarietà e quella di tutti gli amministratori e i dipendenti degli enti che mi onoro di amministrare”.