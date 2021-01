Bernalda: piccolo alunno risultato positivo! Ecco i provvedimenti del sindaco

Dà una comunicazione alla cittadinanza il sindaco di Bernalda (MT) Domenico Tataranno esprimendosi in questi termini:

“Cari concittadini purtroppo devo informarvi di una accertata positività che riguarda la 3° A del plesso delle scuole elementari di Aldo Moro.

Per questo motivo ho disposto con un’ordinanza la chiusura delle attività in presenza del plesso.

Nella giornata di Sabato saranno effettuati i tamponi a tappeto a tutta la classe e poi in base ai risultati di questi tamponi decideremo come proseguire l’attività in presenza.

Io mi auguro che dopo la sanificazione che avverrà già nella giornata di Domani e dopo lo screening dei tamponi che sarà effettuato nella giornata di Sabato la scuola possa riaprire in sicurezza.

Oltre ai componenti della classe terza saranno testati nella giornata di Sabato tutti i contatti stretti di questo nostro piccolo concittadino e poi in base a questi decideremo come proseguire le attività scolastiche”.

