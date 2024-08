Bernalda: navette raggiungeranno gratuitamente vari punti di spiaggia. Ecco gli orari

Così in una nota il Comune di Bernalda:

“A fronte delle criticità relative ai parcheggi adiacenti agli stabilimenti balneari, non ascrivibili al Comune di Bernalda e riguardanti la soppressione della possibilità di sostare in aree che non hanno una destinazione urbanistica dedicata a parcheggio, l’Amministrazione Comunale, nel termine di pochissimi giorni, decide di intervenire chiedendo che le venga messa a disposizione un’area di parcheggio adiacente al canale idrovora e comunque nelle immediate vicinanze della spiaggia

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, da questa mattina, navette in partenza dai parcheggi comunali sorti (ad opera del Comune di Bernalda) in contrada Torremare e in contrada Santa Pelagina.

Le navette raggiungeranno GRATUITAMENTE vari punti di spiaggia dando la possibilità ai turisti di salvaguardare, nei limiti del possibile, le proprie abitudini.

Le limitazioni imposte su alcune aree di Metaponto Lido non sono state imposte dal Comune di Bernalda ma siamo tenuti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto a prevenire incidenti e rischi connessi agli incendi.

Il Comune È TENUTO a rendersi collaborativo con enti ed istituzioni che rilevino criticità e utilizzo improprio di alcune aree.

Siamo tutti consapevoli che Metaponto è a un punto di svolta mai raggiunto in precedenza, ma è giusto chiarire che le criticità non attengono a problemi degli ultimi giorni ma a situazioni molto più remote e solo ora acclarate.

Le navette presteranno il proprio servizio rispettando il seguente orario:

8:30-13:30 14:30-18:30.

Rimaniamo in attesa di conoscere le sorti riguardanti la nostra istanza di dissequestro dell’area di parcheggio che ci agevolerà nell’attività di ordine e sicurezza pubblica.

L’impegno di questa Amministrazione ha l’obiettivo di salvaguardare tutti, turisti, operatori, enti e responsabili perché ognuno faccia la propria parte sapendo di concorrere al raggiungimento di un risultato comune.

Siamo certi di aver impiegato tutte le energie possibili perché è dovere di ogni amministrazione tentare ogni strada”.