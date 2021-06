Bernalda e Metaponto: i mercati mensili e settimanali ci saranno! Ecco l’Ordinanza

Buone notizie per i mercati di Bernalda (MT) e Metaponto (MT).

Come si legge in un’ordinanza:

“IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINA

IL MERCATO MENSILE DI BERNALDA (MT) deve tenersi in Corso Umberto I° – lato civico dispari;

IL MERCATO MENSILE DI METAPONTO (MT) deve regolarmente tenersi in Viale Europa;

I MERCATI MENSILI e SETTIMANALI nel territorio DI BERNALDA E METAPONTO possono tenersi purché i titolari di posteggio rispettino tutte le prescrizioni di cui alle Linee Guida allegate al suddetto D.P.C.M. 2 marzo 2021 disciplinanti, tra l’altro, il commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché quelle di seguito riportate:

a) gli accessi principali dell’area del mercato siano delimitati e tra i singoli posteggi sia garantito idoneo distanziamento;

b) presso i punti di accesso potranno essere collocati presìdi di controllo per il contingentamento delle entrate;

c) all’interno dell’area è obbligatorio il mantenimento della distanza di un metro fra le persone.

Le persone conviventi (ed in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;

d) è obbligatorio l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

e) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate corsie mercatali a senso unico;

f) provvedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

g) rispettino l’obbligo dell’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

h) provvedano alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

i) provvedano a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al proprio banco;

j) assicurino il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

k) in caso di vendita di abbigliamento, provvedano alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;

l) in caso di vendita di beni usati, provvedano all’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

m) raccomandino ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;

n) provvedano a delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale, ponendo a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

o) il divieto per i titolari di posteggio e lavoratori di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea e superiore a 37,5°;

