Bernalda: ciclisti baby dimostreranno le loro abilità in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono! Ecco l’appuntamento

Trofeo San Bernardino: si chiama così la manifestazione ciclistica baby di età compresa tra i 7 e i 12 anni che avrà luogo domenica 15 maggio a Bernalda.

L’organizzazione è a cura della Re-Cycling Bernalda, una realtà ampiamente consolidata nel proprio territorio sia nel fuoristrada che nell’attività giovanile che torna a riproporre la gimkana 15 anni dopo l’ultimo precedente sempre a Bernalda e all’epoca contestualizzata nell’ambito della Giornata della Bicicletta a cura della FIAB.

Promozione dello sport giovanile per celebrare al meglio l’abbinamento con i festeggiamenti del santo patrono di Bernalda (San Bernardino) e per dare modo al centro cittadino di dare vita a una palestra a cielo aperto per le nuove leve del pedale in Piazza Plebiscito a partire dalle 16:00.

Sono previsti premi alle prime 5 società e alla società con più atleti e alla società con più atlete femminili.

