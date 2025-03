Bernalda, avviati i lavori di miglioramento alla viabilità in queste zone. Gli interventi eseguiti

Interventi di miglioramento della viabilità rurale sono stati recentemente avviati a Bernalda, nelle contrade Avinella e Bufalara, con l’obiettivo di potenziare l’accessibilità e la sicurezza delle strade.

Il Comune di Bernalda spiega:

“Le due macro-aree sono state interessate dai:

lavori di nuova viabilità,

messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale esistente.

I lavori hanno interessato, servendo complessivamente una superficie di circa 100 ettari, le seguenti zone:

circa 1000,00 metri di strade rurali in Contrada Avinella,

circa 500,00 metri di strade rurali in Contrada Bufalara.

La viabilità rurale esistente necessitava di interventi mirati al miglioramento della percorribilità e della messa in sicurezza, rendendo più agevole l’accesso ai fondi e in particolar modo il carico ed il trasporto dei prodotti agricoli, soprattutto nel periodo invernale; nello specifico gli interventi sulle strade rurali consistono in:

regolarizzazione e risagomatura tracciato stradale;

realizzazione canali di scolo ove necessario;

fondazione stradale in misto stabilizzato;

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso

Gli interventi eseguiti rientrano nella più ampia programmazione che interesserà gradualmente altre aree rurali”.

Ecco le foto dei lavori.