Bernalda: al via i lavori di riqualificazione di questa piazza! Ecco le foto

Grazie alle risorse del DPCM 17 luglio 2020, c.d. “Decreto Sud”, che per la terza annualità ha assegnato al nostro comune una somma di circa 46000 euro, l’amministrazione comunale di Bernalda ha deciso di finanziare la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII di Metaponto Borgo.

L’Amministrazione precisa:

“Con la determina n. 1319 del 15 dicembre 2022, sono stati affidati i lavori che sono partiti ieri mattina.

Un lavoro costante per cogliere ogni opportunità di finanziamento per la riqualificazione delle aree che versano in uno stato di degrado, grazie anche alla sinergia e alla collaborazione con l’ufficio tecnico.

L’ obiettivo è quello di restituire questi spazi alla comunità, in un’ottica di miglioramento dell’arredo e del decoro urbano”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)