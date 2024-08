Basilicata: tutto pronto per il concerto di Anna Tatangelo! I dettagli

Anna Tatangelo si esibirà a Venosa (PZ), Domenica 18 Agosto in Piazza Umberto I (ingresso gratuito).

Ha dichiarato l’artista:

“Ci sarà con me un corpo di ballo ed abbiamo previsto un nuovo arrangiamento per tutte le canzoni.

Voglio farvi conoscere quest’Anna che pian piano è venuta fuori.

C’è una parte di me che si sta mettendo tanto in gioco e una parte di me che si diverte e riparte dalla musica”.

Un nuovo live e un nuovo progetto discografico in cui riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione, come si evince dal nuovo singolo “Mantra”, uscito sulle piattaforme digitali il 24 maggio per Artist First.

Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno, alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, al coach in “Io canto Generation” nel 2023 e giurata in “Io Canto Family” di quest’anno o all’esperienza da giudice a “X Factor”), il lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al Sud”.

Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica.

In occasione del concerto del 18 Agosto il Sindaco di Venosa Francesco Mollica avvisa la cittadinanza su alcune modifiche alla circolazione.

Ecco l’avviso:

“In occasione della Festa Patronale in onore di San Rocco, il Comitato Festa ha previsto, nel calendario degli eventi non religiosi, per il giorno 18 agosto 2024, a partire dalle ore 21:00, il concerto di “ANNA TATANGELO”, in Piazza Umberto I.

Tale evento rientra nelle iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio comunale e, per tale motivo, è fondamentale adottare tutte le cautele necessarie, al fine di migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica nonchè assicurare idonea informazione ed assistenza alla popolazione, visto che l’area della manifestazione, Piazza Umberto I/via Tangorra, trovasi in una zona centrale, all’ingresso del centro storico.

Per tale motivo, si è reso necessario adottare dei provvedimenti di modifica alla viabilità di alcune vie cittadine, direttamente e/o indirettamente interessate o solo limitrofe, all’area del Concerto.

Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza, per la sera del 18 agosto 2024, di evitare, l’utilizzo di autovetture, al fine di raggiungere le aree urbane centrali, salvo casi di necessità.

Per le persone che, invece, giungeranno nella nostra cittadina dai comuni limitrofi, si comunica che ai quattro ingressi della cittadina oraziana, saranno collocati dei presidi dei volontari di Protezione Civile, dai quali riceveranno tutte le indicazioni utili per recarsi alle aree di parcheggio più vicine, al fine di evitare il congestionamento del traffico urbano sia delle zone limitrofe al concerto e sia delle altre arre interessate agli eventi della Festa Patronale come le aree pedonali, l’ area giostre, l’area mercatino, etc.

Si confida e si ringrazia, anticipatamente, tutta la cittadinanza per la fattiva collaborazione!”.