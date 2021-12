Basilicata, terribile atto vandalico: teca con la Madonnina imbrattata! Ecco le parole del Sindaco Guarente

A Potenza si torna a parlare di terribili atti di inciviltà.

Queste le dichiarazioni del Sindaco Mario Guarente:

“Ma certi personaggi, ogni tanto, una mano sulla coscienza se la passano?

A certi personaggi capita mai di interrogarsi, quando di sera vanno a letto, se realmente hanno fatto qualcosa di buono per questa società e se dietro quella teca sacra che hanno imbrattato facendo una sorta di “autoritratto” non ci sia, magari, il voto di qualcuno che l’ha realizzata per devozione o per chiedere una grazia?

E qualcuno di quei genitori pronto sempre a giustificare tutto, svelti a ripetere come una campana “tu pensa a fare le strade, loro sono ragazzi e dovranno pur sfogarsi in qualche modo…”, quei genitori nei quali è impossibile scorgere anche la più piccola traccia di buona educazione, si interrogano ogni tanto sul futuro che stanno regalando ai propri figli?

Quotidianamente il Comune, i suoi pochissimi dipendenti e migliaia di nostri concittadini sono costretti a combattere contro atti vandalici, contro il totale disprezzo del bene pubblico.

Ogni giorno troviamo una panchina divelta, una fontana distrutta, un gioco per bambini sfondato, un canestro staccato, un barattolo di olio esausto riversato in un campo da tennis, una teca imbrattata, un materasso abbandonato per strada.

Ogni giorno, una sparuta (perché la stragrande maggioranza dei potentini è civile) parte della nostra comunità cittadina e non, contribuisce a portare al collasso le casse comunali e all’esasperazione una intera città.

Provate a fare un gioco: stasera, prima di andare a letto, ricordate che ogni gioco rotto da sostituire, è un gioco in meno in un quartiere che non ne ha; che ogni panchina rotta da sostituire, sarà una panchina in meno in un parco che non ne ha;

che ogni soldo speso per ripulire un muro o altro imbrattato, è un soldo tolto a qualcosa di buono che potrebbe essere utilizzato da tutti.

Solo così, ricordando l’importanza del bene comune, potremo sperare di diventare, realmente, la città che vorremmo”.

Queste alcune foto degli atti vandalici commessi.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)