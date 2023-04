Basilicata, sostanza inquinante nel torrente! Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Polizia Locale. Le foto

In data odierna dalle ore 10:00 circa, i Vigili del Fuoco di Potenza sono stati allertati per la presenza di una sostanza schiumogena nell’alveo del torrente Tora in località Ciciniello di Potenza.

Attualmente il Nucleo Biologico Chimico Radiologico dei Vigli del Fuoco ha posizionato delle barriere galleggianti per contenere la dispersione della sostanza inquinante, effettuando un campionamento delle acque.

Sul posto il personale ARPA della Basilicata, i Carabinieri Forestali e la Polizia Locale.

L’intervento è ancora in corso.

Queste alcune foto.

