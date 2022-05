Basilicata, Sanità: “prevista assunzione di oltre 1200 persone per il solo 2022 ma non più tollerabile la lentezza dei concorsi”! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FPL nel mese di Dicembre 2021 aveva sollecitato la Giunta Regionale affinché mettesse in atto la legge di Bilancio 2022.

Infatti per dare attuazione alla legge sia per le proroghe che per le stabilizzazioni, è stato modificato l’articolo 11 del DL 35/2019, stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente.

A tal proposito accogliamo con favore la Delibera di Giunta 2022/00302 del 26/05/2022, che grazie all’ottimo lavoro del Dirigente delle risorse umane nonché del Direttore del Dipartimento della salute, hanno incrementato la spesa per il personale con un importo pari ad € 3.014.050 che è stato anche suddiviso tra le varie Aziende (ASP, ASM, CROB, SAN CARLO).

Tutto ciò, inoltre, non determinerà neanche ricadute negative ai PTFP (Piano triennale dei fabbisogni di personale) già redatti dalle varie Aziende, bensì consentirà di stabilizzare la totalità dei precari che hanno maturato i requisiti dei 18 mesi nelle varie Aziende Sanitarie, nonché consentirà all’Asp, di provvedere alle proroghe dei contratti in scadenza al 30 Giugno 2022.

Un provvedimento tanto richiesto dalla UIL FPL che ha visto finalmente la luce ed ora si attende solo la convocazione per stabilire i criteri, così come sancito dalla legge di bilancio comma 268.

Altra positiva notizia è quella che, dopo l’audizione in IV Commissione da noi richiesta per tutelare coloro che non avevano i requisiti per la stabilizzazione, è stata emanata una apposita legge Regionale che ha eliminato la prova selettiva.

L’ASP pertanto ha deciso, al fine di eliminare qualsiasi contenzioso, di togliere la prova pre-selettiva per il concorso degli infermieri, augurandoci che tale procedura venga estesa a tutti.

Fa specie invece la lentezza con la quale le Aziende Sanitarie stanno affrontando i concorsi unici regionali.

Basti pensare che per il solo 2021 si sarebbero potuti assumere 945 persone l’80%, delle quali reclutabili attraverso 44 concorsi unici regionali, mentre è stato soddisfatto solo per il 35% con pochissimi concorsi utili al reclutamento di profili professionali indispensabili per la tenuta del Sistema Sanitario Regionale dopo la Pandemia.

Con il recente completamento dei piani 2022/2024 si palesa la possibilità di assumere 1244 persone per il solo 2022 e bene ha fatto il Dipartimento alla salute a bacchettare le Direzioni Generali ed a sollecitare le Aziende Sanitarie a velocizzare tali concorsi, non è veramente più tollerabile la lentezza di tali concorsi.

Come UIL FPL continueremo a vigilare e a far sentire il fiato sul collo perché la carenza di personale è oramai incessante ed occorrono assunzioni celeri ed immediate“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)