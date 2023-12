Basilicata, operatori sanitari: “ulteriori assunzioni che andrebbero a colmare la carenza di personale”. I dettagli

La UIL FPL esprime soddisfazione per l’approvazione dei piani triennali dei fabbisogni 2024/2026 del San Carlo e del CROB ed auspica che in tempi brevi si approvi anche quello dell’ASP.

Commenta il Segretario Regionale aggiunto UIL FPL, Verrastro Giuseppe:

“Atti fondamentali per mettere in sicurezza i precari che sono prossimi alla scadenza, ma che consentirà anche di assorbire una parte della platea di quelli che sono nelle graduatorie uniche regionali approvate in questi giorni.

Negli stessi piani triennali inoltre al 50% ci sono ulteriori spazi per scorrere le graduatorie concorsuali in essere a partire da quella degli infermieri.

Ulteriori assunzioni che andrebbero a colmare la carenza di personale che in questi mesi ha visto lavorare assiduamente tutto il personale delle Aziende Sanitarie.

Ora confidiamo che in tempi brevi, le Aziende Sanitarie adottino tutti gli atti necessari per assumere questo personale, che tra l’altro consentirebbe di rimettere il sistema in equilibrio.

Risparmiando, infatti, sul fondo dello straordinario si possono finanziare altri istituti contrattuali quali le progressioni orizzontali(DEP), le indennità dell’ articolo 107 ecc. garantendo una contrattazione equa a vantaggio di tutti i lavoratori.

La sanità non attraversa un momento felice per cui tutti devono fare responsabilmente la loro parte trovando soluzioni adeguate che passano inevitabilmente per il potenziamento degli organici anche attraverso la stabilizzazione dei precari che, dopo anni di dura emergenza covid ed in virtù dei tanti sacrifici fatti, aspettano di uscire dal loro stato di precarietà”.