Basilicata, il signor Orlando è scomparso! Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo

L’Amministrazione Comunale di Venosa fa sapere:

“Si cerca il Signor Orlando Biagio, di 71 anni, allontanatosi da Venosa nella mattinata di oggi 18 giugno, intorno alle ore 09:00.

Descrizione:

* Età: 71 anni

* Altezza: circa 1,70 m

* Corporatura: normale

* Capelli: brizzolati

* Abbigliamento al momento della scomparsa: jeans e maglietta blu

Si segnala inoltre che il signor Orlando è sottoposto a una terapia/cura e potrebbe avere bisogno di assistenza e supporto.

Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine, i familiari, chiamando il 112.

Vi chiediamo di condividere il più possibile questo post.

Anche una piccola segnalazione può essere fondamentale per ritrovarlo e garantirgli l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno.

Grazie a tutti per la collaborazione”.

Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo.