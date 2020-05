Basilicata, il presidente Bardi ai Lucani nel mondo: “Il vostro attaccamento alla nostra terra è motivo di orgoglio per tutti quanti noi che abbiamo l’onore di amministrarla”

In occasione della Giornata dei lucani nel mondo, questo il messaggio del presidente Bardi:

“Siete le sentinelle più vere della Lucania.

Il vostro attaccamento alla nostra terra è motivo di stimolo e di orgoglio per tutti quanti noi che abbiamo l’onore e l’onere di amministrarla.

Siete il nostro migliore biglietto da visita in Italia e all’estero.

I vostri successi sono per tutti noi motivo di orgoglio e compiacimento”.

Vito Bardi, ha inviato questo messaggio alle associazioni e alle federazioni dei lucani che operano nelle altre regioni italiane e in numerosi Paesi del mondo in occasione della Giornata dei lucani nel mondo che si celebra domani.

Aggiunge Bardi:

“Per sentirsi lucani è necessario coltivare il nostro comune patrimonio morale e l’amore per i borghi di provenienza.

La vostra forza e i vostri traguardi, umani e professionali, sono il frutto dalla caparbia determinazione con cui sapete affrontare gli ostacoli della vita.

Spero di incontrarvi tutti e conoscervi presto e confido nell’impegno che la Commissione regionale lucani nel mondo saprà mettere in campo per non disperdere il grosso patrimonio di relazioni sinora costruito”.

