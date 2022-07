Basilicata, grande successo per la prima edizione di Energy Earth Awards: Premio Protagonista dell’anno al Presidente Bardi! Ecco le foto

Si è tenuta con grande successo la prima edizione di Energy Earth Awards nella splendida location del Santavenere a Maratea condotta dal giornalista Alessandro De Angelis e l’attrice Mavina Graziani.

Promosso ed organizzato dall’Energy Earth Awards Association in collaborazione con EY, la Repubblica e Stardust e A.r.te e con il patrocinio della Regione Basilicata e della Città di Maratea (PZ), l’evento è stato presieduto dall’Avv. Francesco Marotta, Presidente dell’Energy Earth Awards.

I messaggi fondamentali lanciati: necessità di un focus integrato Energia e Ambiente, la chiave è la ricerca dell’Equilibrio, non a caso EEA si declina anche come Energia ed Equilibrio Ambientale, la parola chiave è Equilibrio, posta al centro dell’acronimo; il tema energetico oggi non è più soltanto un tema di politica industriale ma anche, se non principalmente, un tema di politica estera per un Paese come l’Italia importatore di fonti di energia.

Se ne è parlato a Maratea, in una cornice ambientale unica, in una Regione, la Basilicata, che fornisce il contributo energetico nazionale più significativo.

All’Energy Earth Awards – EEA, ieri sera è stato premiato chi ha segnato, con la propria azione, il percorso verso la produzione di energia compatibile con l’equilibrio ambientale.

Tra i presenti: il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, che ha ritirato il premio assegnato al Ministero degli Affari Esteri per aver contribuito in modo decisivo a proteggere l’economia italiana nella recente crisi energetica mondiale, promuovendo accordi fondamentali con Paesi esportatori di fonti di energia nel complesso quadro dei rapporti internazionali venutosi a creare per effetto degli ultimi eventi che hanno interessato il mondo, con ciò attuando in pieno la mission sottolineata dagli ENERGY EARTH AWARD: il ruolo decisivo della diplomazia nella soluzione dei problemi energetici.

Premio Energy Earth Awards Protagonista dell’anno al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per aver sempre più focalizzato l’azione della Regione Basilicata sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, destinando parte significativa dei proventi derivanti dalle fonti di energia fossili, al risparmio energetico e alla produzione di energia pulita, con ciò attuando in pieno il messaggio dell’ENERGY EARTH AWARD: sinergia ed equilibrio tra energia e ambiente.

