Basilicata, energia elettrica: “stiamo lavorando ad una misura come per il gas”. Ecco i dettagli

“Via libera della Giunta regionale della Basilicata a importanti investimenti nel campo delle energie rinnovabili, con la previsione di 2 nuovi impianti fotovoltaici nel materano per una produzione complessiva annua stimata di circa 60 Gwh e un investimento di oltre 20 milioni di euro”.

A darne notizia l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico.

Aggiunge Latronico:

“Vengono, inoltre, riconfermati i giudizi favorevoli di compatibilità ambientale per alcuni impianti eolici.

In totale la Giunta regionale ha dato il via a impianti da fonti di energia rinnovabili per 146 MW, a fronte dei quali si stima una produzione annua di 350 GWh.

Si consideri che il consumo energetico annuo dell’intera regione Basilicata ammonta a 2.600 Gwh e attualmente si produce più di quanto si consuma.

Per questo il Governo regionale sta lavorando ad una misura, che come avvenuto per il gas, possa garantire una quota di energia prodotta dagli impianti, a favore dei lucani”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)