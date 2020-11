Basilicata: effettuate le nomine di competenza del Consiglio regionale. I dettagli

Il Consiglio regionale ha designato quali componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità: Cristiana Coviello, Rosanna Lapolla, Marina Pecoriello, Anita Enrica Sassano.

Ciascuna delle componenti ha ottenuto 4 voti su 13 votanti, 7 le schede bianche e 2 quelle nulle; Pd, Iv e Pl non hanno partecipato al voto.

Le quattro designate sostituiscono Giuseppina Anna Selvaggi, Eugenia Rosaria Lucia Lasorella, Antonella Viceconti e Romina Giordano nominate il 20 ottobre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio regionale n.25. Nomine, poi, dichiarate viziate dal Tar con sentenza n.352/2020 del 27 maggio 2020.

L’Assemblea ha, poi, proceduto alla designazione di Biagio Coppola (6 voti a favore su 10 votanti, 2 le schede bianche e 2 quelle nulle; M5s, Pd, Iv e Pl non hanno partecipato al voto) quale componente effettivo in seno al Comitato Misto Paritetico per la regolamentazione delle servitù militari.

L’Aula ha, quindi, proceduto alla nomina dei componenti della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), che sono: Lucia Dema, psicologa (5 voti a favore su 11 votanti, 2 le schede bianche), Nicola Dichiara, etologo (4 voti a favore su 11 votanti, 3 schede nulle e 1 bianca), Lucia Pangaro e Lorenzo Desiderio quali rappresentanti associazioni privato sociale operanti in ambito Iaa (11 i votanti, 8 voti a favore di Pangaro, 3 a favore di Desiderio, 3 schede nulle. M5s, Pd, Iv e Pl non hanno partecipato al voto).a

