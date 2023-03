Basilicata, criticità nella Sanità: dall’ANCI proposte prioritarie e concrete per la Sanità. Ecco i dettagli

“Il Direttivo dell’ANCI Basilicata di cui faccio parte, riunitosi lo scorso 28 febbraio 2023, ha formulato alcune proposte contenute in questo documento molto importante, sono proposte che riteniamo prioritarie e concrete per la Sanità di Basilicata, sul rafforzamento della rete oncologica, sulla rete emergenza/urgenza, sulla rete ictus e cardiologica, sulla rete traumatologica e riabilitativa, oltre che sull’assistenza territoriale.

Ne parleremo martedì alla settima conferenza dei sindaci ASM con l’assessore regionale Fanelli, si ascoltino i sindaci e si diano le dovute ed opportune risposte sanitarie ai cittadini lucani, individuando, già con il redigendo Bilancio di previsione per l’anno 2023/2025, le necessarie risorse economico-finanziarie per effettuare gli investimenti in infrastrutture e strumentazioni e le indispensabili assunzioni di personale, in modo da intraprendere una nuova fase della Sanità in Basilicata e rendere effettivo il Diritto alla Salute per le nostre Comunità. Un grazie al Presidente ANCI Basilicata Andrea Bernardo e a tutti i colleghi sindaci”.

È quanto dichiara il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

