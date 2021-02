Basilicata: contagi in aumento, si rischia la zona arancione! I dettagli

I numeri dei contagi crescono in tutta Italia e come si apprende su “Repubblica” sei Regioni (tra cui la Basilicata) rischiano di diventare arancioni dalla prossima settimana.

“L’ordinanza per il cambio di colore, come aveva annunciato il ministro Speranza e chiarito anche oggi dalla ministra Gelmini, da ora in avanti entrerà in vigore il Lunedì e non più la Domenica.

Se il Piemonte ha già annunciato che entrerà nello scenario con misure più restrittive, sperano ancora di restare in giallo (e alcune probabilmente ci riusciranno) le altre sono in bilico e cioè:

Lombardia,

Lazio,

Marche,

Puglia,

Basilicata”.

Se la Basilicata dovesse diventare arancione verrebbero applicate automaticamente misure più restrittive.

Per il momento il dato confortante sembra essere quello delle terapie intensive lucane che non supererebbero (e di molto) la soglia critica del 30% di posti letto occupati da pazienti Covid.

Non resta che attendere le prossime decisioni del Governo.a

