Basilicata: brutto scontro tra auto! 2 ambulanze sul posto

I Vigili del fuoco, la scorsa notte, alle ore 23.45 circa, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Sicignano – Potenza, all’altezza dell’uscita Bucaletto, direzione nord.

I Vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno trovato tre autovetture coinvolte: Citroen Saxo, BMW serie 3 e una Renault Kadjar.

I veicoli, per cause in corso di accertamento, sono impattati tra loro, finendo anche contro il guard rail.

I conducenti sono usciti dai rispettivi veicoli autonomamente e sono stati controllati dal personale del 118, intervenuto con due autoambulanze.

Durante le operazioni di soccorso, i VV.F. hanno messo in sicurezza i veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con una autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche la Polizia Stradale.

Il raccordo autostradale è rimasto chiuso per il tempo utile a consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei veicoli incidentati.

