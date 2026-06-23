Basilicata, assunzioni per 8 studenti universitari con contratto in Regione! Le parole di Bardi

La Regione Basilicata investe sul futuro dei suoi giovani e lo fa con un provvedimento concreto e d’avanguardia che trasforma le aule universitarie in un trampolino di lancio diretto verso il mondo del lavoro.

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico che prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato di 8 studenti universitari meritevoli dell’Ateneo lucano.

I ragazzi selezionati entreranno in Regione con un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Alla scadenza dei tre anni il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato. “Vogliamo trattenere le migliori energie in Basilicata, offrendo loro una prospettiva reale e stabile – sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi -.

Questo provvedimento, nato da una stretta e proficua sinergia istituzionale con l’Università degli studi della Basilicata, dimostra la volontà della Regione di essere motore attivo nel ricambio generazionale.

Stiamo innestando – aggiuge Bardi – nuova linfa, competenze fresche e digitali nei settori chiave della nostra macchina amministrativa, dalla cybersecurity alla transizione energetica. È la Regione che si fa spazio per i giovani, valorizzando il merito direttamente tra i banchi di scuola”.

L’iniziativa, che attua le più recenti misure nazionali sul reclutamento di studenti meritevoli (art. 3-ter del D.L. n. 44/2023), si fonda su una convenzione strategica siglata tra l’Ente regionale e l’Unibas.

I percorsi formativi di 140 ore, che i vincitori seguiranno nel triennio in collaborazione con l’Ateneo, sono stati co-progettati proprio per rispondere ai fabbisogni di innovazione e digitalizzazione della macchina pubblica regionale.

Il bando – le cui domande possono essere presentate a partire da domani 24 giugno 2026 – è interamente riservato a studentesse e studenti dell’Unibas di età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti, iscritti per l’A.A. 2025-2026 al terzo anno o fuori corso, che non abbiano ancora conseguito il titolo e siano in regola con tutti gli esami del piano di studi.