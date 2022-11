Basilicata: al via il corso di formazione professionale per diventare Guida Ambientale Escursionistica! I dettagli della scuola New Form

Partito a Potenza il 30 ottobre 2022 il corso di formazione professionale per diventare Guida Ambientale Escursionistica.

Il percorso formativo, promosso dall’Associazione Fuorisentiero in collaborazione con l’Ente di formazione New Form Potenza, permetterà ai corsisti di acquisire l’attestato di Guida Ambientale Escursionistica riconosciuto da AIGAE, la principale Associazione nazionale del settore, in virtù del patrocinio concesso dalla stessa Associazione.

Il corso, al quale hanno aderito 20 persone residenti in Basilicata, Campania e Puglia, avrà una durata annuale e si compone di lezioni teoriche e pratiche su una moltitudine di materie del settore ambientale, quali diritto dell’ambiente, scienze naturali, ecologia, educazione ambientale e prevenzione rischi.

Il corpo docenti, circa 15, godono tutti di un alto profilo professionale, in quanto si compone di avvocati, storici, archeologi, ricercatori naturalisti, professori, tecnici del soccorso alpino ed educatori ambientali.

Un percorso formativo nuovo per come è stato ideato e composto, in quanto aspira a formare sia figure esperte nell’accompagnamento turistico in ambiente naturale sia a divulgare le conoscenze per lo sviluppo di nuove professioni e figure competenti nel settore ambientale e nell’ottica del green job.

Il corso, infatti, è particolarmente incentrato sulla sostenibilità, conoscenza delle criticità ambientali e capacità di divulgazione tecnica e scientifica, oltre che sulla prevenzione dei rischi legati alle attività outdoor.

Presto, dunque, la Basilicata e le regioni limitrofe potranno godere di nuove Guide Ambientali Escursionistiche per potenziare l’offerta dedicata al turismo lento e sostenibile.

