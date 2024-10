Arrivano i Parchi Letterari a Matera, Aliano e Valsinni con manifestazioni dedicate, visite, passeggiate naturalistiche. Gli eventi in programma

Anche quest’anno dal Circolo Polare Artico alla Sicilia fino al Continente americano, i luoghi di ispirazione dei nostri autori si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva.

È un momento delicato come delicati sono i paesaggi che andiamo a rileggere grazie all’impegno delle Comunità che ci ospitano.

Sottolinea Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari®:

“Il legame tra uomo e ambiente è richiamato con la forza di parole urlate, sussurrate, scritte, incise e anche cancellate che ci raccontano l’evoluzione e la storia dei Territori che ogni singolo Parco Letterario® intende continuare a proteggere e far conoscere.

Il 20 Ottobre e i giorni precedenti e successivi I Parchi Letterari® vi aspettano con manifestazioni dedicate, visite, passeggiate naturalistiche, letterarie e poetiche che si aggiungono alle consuete attività quotidiane.

Inizieremo le nostre manifestazioni con qualche giorno di anticipo a Matera (Unesco), Aliano e Valsinni con il convegno internazionale sul turismo letterario nei luoghi di confino, esilio e prigionia organizzato nel Parco Letterario® Carlo Levi in collaborazione con il Parco Letterario® Isabella Morra dal Centro Tule per il Turismo Letterario di cui I Parchi Letterari® sono partner fondatori con Uniser Pistoia e l’Università per Stranieri di Perugia.

Una trentina di professori e ricercatori provenienti da oltre 20 Università Europee ed extraeuropee si confronteranno sui temi del turismo partendo dalle pagine della letteratura mondiale.

Con Isabella Morra a Valsinni (Mt – Parco Nazionale del Pollino – Unesco), Albino Pierro a Tursi (Mt), Francesco Mario Pagano a Brienza (Pz), Francesco Lomonaco a Montalbano Jonico (Mt) e Carlo Levi ad Aliano (Mt) torneremo a scoprire una Basilicata meravigliosa anche in autunno inoltrato affacciandoci dalle mura del Castello di Laurenzana caro a Michele Parrella.

Scrivono gli organizzatori:

“In epoca di overtourism, i Parchi Letterari® intendono continuare a seguire la propria strada legata ai principi di responsabilità, coinvolgimento territoriale e sostenibilità Ambientale.

Le manifestazioni della Giornata dei Parchi Letterari®, che riuniscono oggi più di 80 Comuni, 6 Parchi Nazionali, 6 Parchi Regionali, oasi riserve e un numero incredibile di associazioni, saranno lo spunto per presentare la nostra rete, che coinvolge ormai quasi un milione di persone ogni anno, alla settima edizione della Ecoluxury Fair, la fiera del turismo sostenibile di Viaggi dell’Elefante che anche quest’anno ci invita a presentare e fare conoscere i tesori delle Comunità che ci ospitano”.

Ecco i dettagli.