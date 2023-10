Aperta a Matera la prima “Volunteer Room” di Volt. Ecco i dettagli

Volt Basilicata scrive:

“Non una sede di partito, ma il cuore pulsante dei “Volontari per Volt”: la rete di centinaia di attivisti di tutta la Basilicata che hanno deciso di cambiare la politica regionale per tornare ad abitare il proprio territorio.

La prima “Volunteer Room” di Volt è stata aperta venerdì scorso a Matera in via Marconi n. 49.

Una sala di coordinamento ed una sala conferenze sempre aperte per organizzare l’attività dei volontari in tutti i Comuni della Basilicata, partecipare a videoconferenze ed eventi in presenza, incontri tematici ed approfondimenti sul programma per le elezioni regionali.

Nel frattempo, proseguono anche gli incontri sul territorio: dopo la riunione di Bernalda, nuove iniziative si terranno nei prossimi giorni a Potenza, Pisticci e Irsina”.

Afferma il coordinatore regionale e candidato alla presidenza della Regione, Eustachio Follia:

“L’attenzione che stiamo ponendo riguarda innanzitutto lo spopolamento.

Che la Basilicata stia scomparendo lo dicono i numeri: 71 mila abitanti in meno negli ultimi 30 anni.

È come se fossero scomparse città più grandi dei due capoluoghi di provincia, Potenza o Matera.

Eppure, la Basilicata ha incredibili potenzialità e potrebbe avere un futuro ricco se solo la politica e le istituzioni riuscissero ad evolversi e a scrollarsi di dosso l’autoreferenzialità, le carriere e la smania di posizionamenti dei singoli personaggi che da decenni hanno addormentato la Basilicata”.a

