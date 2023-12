Angelica del materano a ‘The Voice Italy Kids’ su Rai1: “siamo orgogliosi delle tue straordinarie doti canore”!

Così annuncia l’amministrazione comunale di Accettura, in provincia di Matera:

“L’intera comunità Accetturese è orgogliosa delle tue straordinarie doti canore!

Congratulazioni Angelica“.

Bellissima infatti la sua performance a The Voice Italy Kids con la sua canzone “DUEMILAMINUTI”.

The Voice Kids è un programma televisivo italiano che si basa su sfide canore.

La seconda edizione del programma va in onda su Rai 1 in prima serata dal 24 novembre 2023 per un totale di cinque puntate.

In questa seconda edizione Arisa è entrata come nuovo coach al posto dei Ricchi e Poveri.

La conduzione è affidata sempre ad Antonella Clerici, i concorrenti sono bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni.

Ecco le foto dell’esibizione di Angelica.