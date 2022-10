Allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico atteso “il treno della Memoria” per non dimenticare il sacrificio di tante vittime. Ecco i dettagli

Farà tappa allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico “il treno della Memoria” partito lo scorso 6 Ottobre da Trieste e sarà articolato su 17 tappe e 100 ore di percorrenza, e attraverserà 730 stazioni coinvolgendo 270 ferrovieri.

A Garaguso-Grassano-Tricarico l’arrivo è previsto per le ore 20.30 del prossimo 20 Ottobre.

Ha commentato il sindaco di Garaguso Francesco Auletta:

“Una grande opportunità per le nostre comunità per riflettere su un avvenimento che ha fatto la storia del nostro Paese e per non dimenticare il sacrificio di tante vittime che hanno contribuito alla difesa dei valori di democrazia e libertà.

Il nostro scalo, che come più volte ho ribadito è uno dei pochi comprensoriali, accoglie con favore l’impegno di tutti, del sindaco di Matera e del presidente della Provincia e dei sindaci dell’area che hanno sostenuto la richiesta di questa fermata.

Stiamo già nella fase avanzata dell’organizzazione che prevede l’accoglienza del treno del milite ignoto da parte delle autorità civili, militari e politiche che depositeranno una corona di alloro nel ricordo dei tanti caduti in guerra.

Nelle prossime ore con i sindaci del comprensorio entreremo nei dettagli organizzativi, con il coinvolgimento delle bande musicali che eseguiranno oltre all’inno nazionale alcuni brani a tema.

E’ mia intenzione, interpellare i dirigenti scolastici e chiedere, data l’importanza dell’evento, la presenza degli studenti affinchè le nuove generazioni possano confrontarsi con l’attualità coniugandola con la storia che studiano sui testi scolastici.

Auspico che il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese sia di aiuto con un supporto logistico nell’adeguare al meglio la pubblica illuminazione, ma anche garantire servizi di pulizia dell’area che possa accogliere dignitosamente i tanti cittadini che parteciperanno alla manifestazione”.

