Al via il Concorso per il reclutamento di oltre 3800 allievi Carabinieri: ecco come fare domanda

Nuovo concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2024.

I posti saranno così ripartiti:

2675 posti riservati ai VFP in servizio o in congedo che non abbiano superato il 28° anno di età,

1145 posti riservati ai candidati che non abbiano superato il 24° anno di età,

32 posti riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Ricordiamo che la scadenza domande avverrà 26 giugno 2024.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA.

Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per la data di presentazione farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

Le prove d’esame prevedono:

prova scritta;

prova di efficienza fisica;

accertamenti per la verifica dell’idoneità psico–fisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

Facendo un in bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno alle selezioni facciamo sapere a tutti di questa nuova importante opportunità lavorativa che potrà avere ripercussioni positive per tante famiglie.