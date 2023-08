A San Mauro Forte una mostra da non perdere del lucano Giovanni Scioscia. Ecco i dettagli

Carovanart Lucania presenta, nel Palazzo Arcieri alle ore 18:30 la terza mostra personale di artisti provenienti da tutto il mondo.

Carovanart dal 2009 ha curato l’esposizione di mostre di oltre trecento artisti lucani e non in cinquantadue paesi della Basilicata.

Nel 2019 ha collaborato all’organizzazione di una mostra di circa cinquecento metri quadri di artisti lucani presso il centro congressi ed esposizioni dell’Ente Fiera Autonomo Basilicata (EFAB).

Le opere sono oggi esposte presso le sale del Palazzo Loffredo di San Mauro Forte, divenuto dall’8 gennaio 2023 Palazzo Della Cultura.

Qui, ogni mese viene allestita una mostra personale.

Questo mese è possibile visitare la mostra personale “Figure di tango” di Giovanni Scioscia che sarà visitabile tutti i giorni dal 6 al 27 agosto dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Giovanni Scioscia, nato a Potenza nel 1946, dopo la maturità artistica e il diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli in pittura, completa la sua formazione seguendo un corso di scenografia all’Accademia di Brera di Milano. Ha realizzato svariate scenografie per spettacoli di danza e di teatro e le sue opere sono presenti in varie gallerie in tutta Europa. Tra le ultime opere vi sono quelle realizzate con la tecnica del 3D.

Secondo la critica (dott. Cardone), Scioscia possiede una diversa percezione delle cose che lo distinguono dalla massa, emettendo “vibrazioni spirituali”.

I suoi quadri trasmettono un alone di incanto e meraviglia nei confronti della dimensione onirica e di stupore per la realtà, facendo della tela il naturale prolungamento dei propri desideri, sul filo della fantasia.

Una mostra da non perdere, per gli innumerevoli richiami alla dimensione intimistica e crepuscolare dell’artista.

A settembre invece si prevede l’allestimento della mostra personale di Luigi Sinisgalli, cui seguirà quella di un artista proveniente dal Messico, nel mese di ottobre.

Figura di rilievo di Carovanart è senza dubbio Giuseppe Ligrani, scultore e pittore lucano, autore di mostre collettive e di pubblicazioni sulla ‘psicoseriografia percettiva’. Impegnato in numerose attività, tra cui laboratori creativi per bambini e adulti.

Attualmente attivo nel coordinamento delle attività laboratoriali dedicate ai cinquantasette bambini nel centro estivo di San Mauro Forte, iniziato a luglio e con termine previsto per fine agosto.

Non mancano, tuttavia, attività destinate agli adulti, tra cui i laboratori di ceramica. Un lungo viaggio, quello di Ligrani, iniziato nel 2009,

proponendo la bellezza ma soprattutto l’esperienza tattile per tutti i bambini che hanno visitato le mostre, consentendo loro una rielaborazione personale.

Da ricordare, inoltre, il concerto in programma il 12 agosto a San Mauro Forte, della cantautrice Serena Matù.

Il suo primo incontro con il pubblico lucano è avvenuto nella sala consiliare di Vietri di Potenza all’inaugurazione di una delle prime tappe della mostra itinerante Carovanart Lucania allestita nel Palazzo comunale.

Ha seguito Carovanart in diverse tappe presentando il suo primo disco all’inaugurazione della mostra di Grassano.

Decide, poi, di proseguire gli studi di musica e canto con maestri affermati e dopo il successo del secondo disco presenta a San Mauro Forte il terzo disco “Io sto bene”.

Il concerto verrà proposto e finanziato da Carovanart Lucania.

San Mauro Forte, borgo delle colline materane, sta puntando da tempo sull’arte per attrarre dalla vicina Matera visitatori che potranno troveranno un luogo ricco di storia e un’autentica accoglienza lucana.

Per info contattare il numero 3405176058.

Di seguito le locandine con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)