A Rossella Tarantino l’incarico di direttrice generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019!

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha deciso di conferire a Rossella Tarantino l’incarico ad interim della direzione generale della Fondazione fino al 31 luglio prossimo.

La decisione è stata assunta a seguito della scadenza a fine aprile del contratto di Paolo Verri.

Tarantino è la manager Sviluppo e Relazioni della Fondazione, ha progettato la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019 e successivamente ha avuto un ruolo di primissimo piano nella elaborazione dei dossier e nella realizzazione del programma con straordinario spirito innovativo.

Il cda della Fondazione ha richiesto a Rossella Tarantino questo impegno supplementare che sarà svolto senza ulteriori oneri per la Fondazione.

Ha commentato il presidente Salvatore Adduce:

“Sono giorni molto complessi quelli che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza sanitaria e la Fondazione sta comunque provvedendo a far fronte a tutti gli adempimenti soprattutto quelli relativi ai pagamenti dei fornitori.

Ma la cosa non meno importante è progettare il futuro.

Anche per questo l’incarico a Rossella Tarantino sarà utile per definire in poche settimane un programma che per grandi linee era stato già presentato alla conclusione del 2019 per consolidare il posizionamento di Matera e della Basilicata sulla scena culturale internazionale.

Rossella Tarantino sarà affiancata dal segretario generale Giovanni Oliva a cui il cda ha conferito l’incarico ad interim di direttore amministrativo.

Le decisioni della Fondazione, come si può comprendere, sono state assunte anche nell’ottica della massima riduzione delle spese”.

