A Pisticci storie di donazioni di sangue per trasmettere l’importanza di questo gesto! Ecco i dettagli

È in programma il prossimo 18 Marzo a Pisticci, l’assemblea provinciale di Matera dell’Avis.

Un appuntamento che arriva a conclusione delle numerose assemblee delle varie sedi locali dell’Avis di Basilicata che si sono svolte nelle scorse settimane.

Spiega il presidente regionale di Avis Basilicata, Sara De Feudis:

“Sono state occasioni molto utili per raccontare storie di donazioni e confrontarsi – per fare un bilancio delle iniziative portate avanti, e per programmare nuovi eventi finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare il sangue.

Ogni anno ci sono donatori che smettono di donare, per motivi di salute o per raggiunto limite di età.

Proprio per assicurare il necessario ricambio, uno dei principali compiti dell’associazione è fare promozione sul territorio così da poter avere sempre nuovi soci”.

Dopo l’appuntamento di Pisticci, il prossimo 26 marzo, a Castelluccio superiore, è in programma l’assemblea provinciale di Potenza, mentre il 16 aprile si svolgerà a Lauria l’assemblea regionale. a

