A Montescaglioso una speciale “Caccia elle Uova di Pasqua” per promuovere la culture del donazione di Sangue. L’iniziativa

La Villa Belvedere torna protagonista, per la prima Edizione della “Caccia alle Uova di Pasqua” Avis, un evento attesissimo da bambini e famiglie.

La manifestazione promossa dall’Avis comunale Domovos Montescaglioso in collaborazione con l’Amministrazione comunale si svolgerà sabato 19 aprile, dalle 10 nel parco comunale Montese.

La pasqua è un evento importante per grandi e piccini.

Le giornate si allungano, il sole scalda l’aria e stare all’aperto in giardino diventa un piacere ed ambiente e aggregazione diventano un binomio vincente.

Ci dice Anna Maria Grossi (presidente dell’ AVIS comunale Domovos Montescaglioso):

“La villa Comunale di viale Belvedere diventa palcoscenico di un gioco in mezzo agli spazi verdi per passare una vigilia di pasqua tra divertimento e aggregazione.

Per noi sostenere il coinvolgimento di decine di bambini con i genitori per una sana giornata di festa e allegria diventa molto gratificante e quale occasione migliore per promuovere l’importanza della donazione di Sangue soprattutto in prossimità della stagione estiva durante la quale si registra un calo di donazioni in base alle necessità ospedaliere

E anche per questo un plauso va a tutto lo staff che si sta impegnando per la riuscita dell’evento”.

La caccia alle uova coinvolgerà grandi e piccini nella ricerca di ovetti tra indovinelli, mappe e giochi nascosti in coloratissime uova tra i sentieri verdi.

A preparare gli indizi e assicurare il divertimento, ci penserà direttamente lo staff dell’Avis.

Un’occasione speciale per donare ai bambini ed ai genitori momenti di gioia e spensieratezza e divertimento.

E chissà se tra i bambini che faranno parte del gioco ci saranno anche i soci dell’associazione del futuro.

Spiega ancora Anna Maria Grossi:

“L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo anche da molti commercianti locali che hanno creduto in questa manifestazione e hanno deciso di darci un sostengo, anche grazie a loro.

Voglio ringraziare tutta l’associazione compreso Laura e Cinzia ideatrici con me di questo evento della caccia alle uova che sarà divertente e sorprendente.

Vinceranno le prime tre squadre che avranno riempito il cestino consistenti in dieci uova.

Voglio ringraziare il sostegno dei commercianti montesi che hanno aderito con entusiasmo.

Un’avventura da condividere con tutta la famiglia, alla quale si aggiunge anche un importante messaggio sociale come le tantissime attività fatte e future alle quali invitiamo a partecipare, condividere e sostenere.

Quindi non ci resta di invitare tutti sabato 19 aprile alle ore 10 per divertirci e tifare i nostri amici e farci gli auguri di serena Pasqua”.

Di seguito la locandina con i dettagli.