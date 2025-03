A Matera un concerto polifonico: la musica unisce Italia e Spagna. Ecco l’appuntamento

Sabato 29 Marzo 2025 alle ore 19:45 nel Santuario di San Francesco da Paola in Matera è in programma il concerto per il 28° Incontro Polifonico Internazionale Eustachio Barbaro.

Domenica 30 Marzo, alle ore 11:30 i due cori animeranno la S.Messa nel Santuario di San Francesco da Paola.

L’incontro polifonco, organizzato dall’Associazione Corale Cantori Materani Aps e dall’Associazione Turismo y Arte Turiart di Valencia, con il Patrocinio del Comune di Matera, dell’Abaco e della Feniarco, vedrà la partecipazione del Coro dei Cantori Materani, direttore Alessandra Barbaro, e della Corale Polifonica della Banda Primitiva de Lliria (Spagna), direttore Llàcer Sanchis Empar.

L’Associazione Corale Cantori Materani farà gli onori di casa dando il benvenuto con l’esecuzione di alcuni brani corali, per poi cedere la scena agli ospiti che si esibiranno con brani della migliore tradizione corale popolare spagnola.

L’incontro musicale rientra in un progetto ambizioso che vede la musica come linguaggio universale, in grado di unire due Paesi dalla grande tradizione canora e musicale, Italia e Spagna.

Gli scambi musicali, realizzati in collaborazione con l’associazione Turismo y Arte Turiart di Valencia, hanno come obiettivo lo scambio culturale e la crescita artistica di due territori da sempre accomunati da stima e rispetto reciproco.

Il Coro Polifonico di Lliria sarà accompagnato da alcuni rappresentanti istituzionali del Comune della città stessa, dichiarata patrimonio Unesco per le attività musicali.

Nella giornata di Sabato 29 Marzo alle ore 12:00 il Comune di Matera, rappresentato per l’occasione dalla dott.ssa Mariarita Iaculli, riceverà gli ospiti spagnoli presso la Sala Mandela per porgere il benvenuto nella nostra unica e magica città.

L’amministrazione Comunale di Lliria, anche grazie alla fattiva collaborazione dei Cantori Materani, giunge a Matera fortemente motivata nel proporre all’Amministrazione Comunale la sottoscrizione di una formale intesa per la realizzazione di scambi culturali tra le due città Patrimonio Unesco.

Il progetto proposto vede come obiettivo principale la realizzazione di quell’idea di rete fra tutte le realtà Patrimonio Unesco.

Il 28° Incontro Polifonico Internazionale Eustachio Barbaro è parte integrante del cartellone musicale “CantiAmo Matera”, proposto alla città dai Cantori Materani, e che vedrà la realizzazione, durante il 2025, di circa 15 eventi.

Questa una breve biografia della Corale Polifonica della Banda Primitiva de Lliria:

“Fin dalla fondazione della Banda Primitiva nel 1819, c’è stata la passione per la musica e i cori.

Il Coro trova grande rilievo nelle rappresentazioni della lirica Betlemme, nelle opere di drammi valenciani e sacri.

Sotto la direzione del maestro Barona, hanno eseguito diverse antologie di frammenti di zarzuela sotto il titolo En Zarzuela Viva e altre famose zarzuelas complete come El Rey que rabió, Los Gavilanes o El manojo de rosas.

Nel 1999, il coro è stato selezionato dalla Diputació de Valencia per registrare su CD opere di J.B. Comes, Pere Rabassa e Francisco Morera, della collezione Mestres de la Catedral de Valencia, sotto la direzione di Vicente Barona.

Ogni anno il Coro si esibisce nel tradizionale Concerto di Natale in cui esegue canti natalizi, ma soprattutto partecipa al Festival Corale della Settimana Santa di Llíria sin dalla sua creazione nel 2006.

Così come non può mancare l’esibizione del Coro nella celebrazione della festa di Santa Cecilia nella Parrocchia di San Francesco d’Assísi.

Dal 2005, la direzione del coro è passata attraverso mani diverse: Vicente Lafuente Maurin, Carla Sanmartín, Carlos Díaz, Rogelio de Juan Segovia, Lola Martínez.

Empar Llàcer è attualmente il suo direttore”.

Questa, invece, la biografia dell’’Associazione corale “Cantori Materani”:

“E’ nata per volontà del compianto ed indimenticabile M° Eustachio Barbaro.

Nel 1975, la corale inizia la sua attività concertistica.

Sin da subito il coro viene apprezzato per le sue elevate qualità artistiche e dallo stesso anno è il coro di cappella della Basilica Cattedrale di Matera.

Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali:

Concorso nazionale “G. D’Arezzo” Arezzo;

1° premio al III° concorso nazionale di canto sacro di Porto Empedocle (AG);

1° premio al concorso nazionale di canto sacro a Vallecorsa (FR);

1° premio di Canto Gregoriano al concorso internazionale di Karditsa (Grecia);

3° premio al concorso nazionale di Vittorio Veneto (TV).

Ha tenuto concerti nelle principali città Italiane ed estere, Argostoli in Grecia, Manresa Vic e Igualada in Catalogna (Spagna), Cegled e Kesckemet in Ungheria, Kromeritz e Velehrad nella Repubblica Ceca, Mirepoix e Lourdes in Francia, Newbury e Reading in Inghilterra, Plovdiv (Bulgaria).

Nel 2007 ha partecipato al 12° Festival Coral International a Marsiglia in Francia.

Nel 1993 e nel 2011 ha partecipato alla Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto e ad altre rassegne nazionali ed internazionali.

Nel Natale 2012 ha rappresentato la Basilicata e Matera in Piazza S. Pietro, per l’inaugurazione del presepe del maestro Franco Artese donato dalla regione al Papa.

Ha eseguito, insieme alla Fondazione Orchestra Lucana, l’oratorio “Beata Virgo Maria” e il poema sinfonico corale “Nadal” del M° Valentino Miserachs e l’oratorio “La Passione di Cristo secondo Marco” di Lorenzo Perosi.

Inoltre, ha partecipato a tutte le edizioni del Gran Galà città dei Sassi organizzati dalla stessa Fondazione.

Ha effettuato alcuni concerti con programma natalizio insieme all’Orchestra I.C.O della Magna Grecia.

Ha partecipato a trasmissioni RAI-TV.

Ha inciso tre CD “Canti di Natale,” Sassincanto” canti popolari materani elaborati per coro dal M° D. D’Ambrosio ed

infine nel 2012 Magnificat canti dedicati alla Madonna della Bruna Patrona della città di Matera.

Nel 2023 è risultata negli elenchi dei vincitori per il Bando Matera Eventi in città.

Sempre nel 2023 il coro è stato protagonista di una tournee in Sardegna, ospite del coro Bachis Sulis di Aritzo (Nu) e del Coro Polifonico Femminile di Tonara (Nu), dove ha riscosso un grandissimo successo.

Nel Luglio 2024 ha partecipate alla prestigiosa Rassegna Suoni del Monviso che si tiene annualmente a Saluzzo (Cuneo), ospiti del Coro I Polifonici del Marchesato.

Ha pubblicato il Libro Sassincanto, canti popolari della tradizione materana il cui contenuto fa riferimento al Cd Sassincato, precedentemente menzionato, dove ogni brano contenuto nel CD viene analizzato e commentato in ogni sua forma, musicale, dialettale ed etnoantropologico, facendone pertanto un importante tassello nella millenaria cultura materana.

Il Coro ha al suo attivo prestigiose collaborazioni artistiche con la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Matera”. Organizza gli “Incontri polifonici internazionali E. Barbaro” giunti alla 28° edizione”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Ecco la locandina dell’evento.