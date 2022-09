A Matera torna il mercato coperto della Coldiretti! Ecco l’iniziativa in programma

Domani, al Mercato Coperto di Campagna Amica a Matera (dalle ore 10:00 alle ore 13:00), nuovo appuntamento con la “Festa dell’economia circolare”.

L’iniziativa organizzata da Coldiretti, Campagna Amica ed Eni, ad ingresso libero, coinvolgerà i bambini di tutte le età con:

attività di informazione e sensibilizzazione sul riciclo;

attività didattiche su come si fa il compostaggio;

l’orto e la piantumazione.

Saranno illustrate usi e benefici che possono derivarne dal metterle in atto nella vita di tutti i giorni.

Evidenzia Coldiretti Basilicata:

“Dopo il successo della prima tappa a maggio, siamo contenti di ospitare nuovamente il Circular Tour, in un viaggio a tappe tra laboratori, contenuti multimediali e attività esperienziali per conoscere i principi dell’economia circolare e le nuove tecnologie che trasformano gli scarti organici in nuova energia.

Un Tour che ci vede impegnati anche a Matera con le fattorie didattiche a raccontare e spiegare ai bambini il tema dell’economia circolare attraverso alcuni degli argomenti, come il riciclo e il non spreco.

Campagna Amica da anni anche è attiva anche all’interno delle scuole con il progetto legato all’educazione alimentare che promuove stili di vita corretti“.

Per l’occasione all’interno del mercato materano, per fare luce sui rischi per l’ambiente connessi a le cattive pratiche che spesso vengono applicate in tema di rifiuti, sono stati allestiti spazi didattici per grandi e piccini come:

postazioni di compostaggio;

postazioni dove è possibile vedere come differenziare l’olio usato in cucina.

Cos’è l’Economia circolare?

È un modello di produzione e consumo che punta ad allungare il ciclo di vita dei prodotti riducendo al minimo i rifiuti, in ottica di riutilizzo.

È condivisione, ricondizionamento e riciclo dei materiali.

È un tipo di economia che favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello che mantenga il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.

Ed è proprio guardando al futuro che dobbiamo cambiare il nostro punto di vista e le nostre azioni per porre rimedio all’inquinamento ambientale.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

