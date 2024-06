A Matera sport e solidarietà per la ricerca scientifica! L’iniziativa

Una pedalata solidale per sensibilizzare e coinvolgere la popolazione su tematiche importanti come la ricerca scientifica.

Organizzata dall’ASD Bike Torrese, che ha scelto AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione (FISM) per raccogliere fondi, la “Pedalata del messaggio 2024” partirà questa mattina da Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, per poi toccare proprio il capoluogo salentino per poi dirigersi a Taranto, Matera, Maratea, Potenza e infine Cosenza.

La “Pedalata del messaggio 2024” arriverà nella città dei Sassi domani 12 giugno alle ore 17.00 circa, in piazza Vittorio Veneto dove, in attesa dell’arrivo dei ciclisti, ci si potrà cimentare con l’ormai famoso laboratorio di AISM “Senti come mi sento”, laboratorio esperienziale che permette a tutti di cercare di comprendere come si sente una persona con sclerosi multipla.

Il laboratorio propone di indossare un paio di occhiali in grado di simulare la neurite ottica, provando a leggere la prima pagina del giornale cittadino.

Oppure provare a bere da un bicchiere quando si ha un elettrostimolatore attaccato alla mano che rende difficile controllare i più banali movimenti delle dita.

Si può provare a scrivere o abbottonare una semplicissima giacca con un guanto.

Potremo provare a muoverci tramite un gambale gonfiabile o con pesi alle braccia o alle gambe, così da complicare la nostra capacità di compiere una normale passeggiata e capire un po’ di quella stanchezza cronica che colpisce l’80 per cento delle persone con SM.